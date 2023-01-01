Алёна Бронникова На месте парковки у пермского ТРК «Семья» может появиться парк культуры и отдыха Власти Перми готовы сдать в аренду земельный участок за 46 рублей Поделиться Твитнуть

Фото из документации к лоту

Администрация Перми

Департамент земельных отношений администрации Перми реализует на аукционе участок земли рядом с ТРК «Семья» по ул. Горького, з/у 60а, где сейчас находится автомобильная парковка. По опубликованной на торговой площадке муниципального имущества информации, на территории планируется разместить парк культуры и отдыха.

Электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на 4 года и 11 месяцев пройдёт 10 августа 2023 года, заявки принимаются до 8 августа. Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 45,77 руб. Площадь участка — 768 тыс. кв. м.

В рамках аукциона ещё одним лотом повторно будет выставлен земельный участок в Запруде под строительство многоквартирного жилого дома. Ранее мэрия планировала реализовать его 29 июня, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Начальная стоимость арендной платы осталась 2,057 млн руб.





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