Алёна Бронникова Мэрия Перми выставила на торги земельный участок в Запруде под строительство жилого дома Начальная стоимость объекта — 2,057 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент земельных отношений администрации Перми реализует на аукционе участок земли в Мотовилихинском районе по ул. Колыбалова, з/у 30 под строительство многоквартирного дома. Информация появилась на торговой площадке муниципального имущества.

Участок земли площадью 1,7 тыс. кв. м предназначен под среднеэтажную жилую застройку высотой до шести этажей. Согласно документации по планировке территории, утверждённой постановлением мэрии №1291 от 31 декабря 2013 года, предельная высота застройки не должна превышать 10,5 м, или более трёх этажей. Новый жилой дом появится на месте снесённого, признанного аварийным.

Электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на 4 года и 10 месяцев пройдёт 29 июня 2023 года, заявки принимаются до 27 июня. Размер ежегодной арендной платы составит 2,057 млн руб.

Ранее АО «ПЗСП» получило право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ул. Белозёрской, з/у 10а, рядом с пляжем КамГЭС. Годовая стоимость аренды составила 10,729 млн руб.

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