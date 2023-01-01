Построить жилой дом возле пляжа КамГЭС в Перми сможет АО «ПЗСП» Компания единственная заявилась на аукцион Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ул. Белозерской, з/у 10а (Орджоникидзевский р-н Перми, возле пляжа КамГЭС).

Как сообщается на сайте мэрии, поскольку была подана лишь одна заявка — от АО «ПЗСП», аукцион признан несостоявшимся, но, в соответствии с Земельным кодексом, единственному участнику предложено подписать договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона — 10 729 000 руб. Это годовая стоимость аренды.

Площадь земельного участка — 14 267 кв. м. Разрешенное использование — многоквартирные жилые дома. Срок аренды — 8 лет 8 месяцев.

Напомним, администрация Перми с 2022 года несколько раз выставляла на аукцион данный земельный участок. Однако каждый раз торги не проводились из-за отсутствия участников.

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