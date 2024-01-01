Зарина Ситдикова Проекты футбольного манежа и комплекса для джиу-джитсу в Перми получили статус приоритетных Объём инвестиций на строительство каждого объекта составляет около 80 млн рублей Поделиться Твитнуть

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус «приоритетный» инвестпроектам по строительству двух спортивных комплексов в Перми. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», крытый футбольный манеж планирует построить компания «Инвест-Ф». Объект будет возведён на земельном участке по ул. Подлесной, 39а. Площадь манежа составит порядка 1 тыс. кв. м. Ожидается, что он будет сдан в 2028 году. Стоимость инвестпроекта оценивается в 80 млн руб.

В 2026 году в Свердловском районе по ул. Горького, 60а появится спортивный комплекс для джиу-джитсу. На площади более 467 кв. м разместятся два тренировочных зала. Объект построит компания «ОРСО СПОРТ» за 80,5 млн руб.

Статус «приоритетный» позволит инвесторам претендовать на административное сопровождение и получение земельных участков в аренду без торгов.

Ранее оба предложения были рекомендованы городским Советом по предпринимательству для рассмотрения на региональном уровне.

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