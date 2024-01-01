Власти Перми одобрили строительство спорткомплекса для бразильского джиу-джитсу у ТРК «Семья» Возведение объекта обойдётся в 80 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

На городском Совете по предпринимательству при главе Перми инвестиционному проекту строительства спорткомплекса для занятий бразильским джиу-джитсу одобрено присвоение статуса приоритетного.

Как рассказал в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин, заявку на строительство спорткомплекса, оснащённого современным спортивным оборудованием, по ул. Горького, 60а (возле гипермаркета «Семья»), направила компания «ОРСО СПОРТ».

«Открытие нового спортивного объекта в центре города будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди молодёжи, развитию спорта и досуга жителей, а также созданию 14 рабочих мест», — сообщил чиновник.

Как отметил Соснин, современную спортивную площадку планируют сделать общедоступной. Возведение спорткомплекса для бразильского джиу-джитсу обойдётся в 80 млн руб.





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