Городские власти поддержали идею строительства крытого футбольного манежа на Подлесной в Перми Объём инвестиций оценивается в 80 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

На заседании Совета по предпринимательству директор ООО «Инвест-Ф» Александр Втюрин представил инвестпроект строительства крытого футбольного манежа по ул. Подлесной, 39а. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Объём инвестиций на данный момент оценивается в 80 млн руб., а срок реализации — 2028 год.

Инвестор уже реализовал одну инициативу в рамках муниципально-частного партнёрства. В прошлом году на соседнем участке по ул. Подлесной, 41 был открыт спортивный теннисный комплекс «Теннис Парк». Сейчас в этом спорткомплексе занимаются любители и профессионалы, а на безвозмездной основе тренируются группы теннисистов начальной подготовки спортшколы «Олимпийские ракетки».

Как пояснил глава Перми Эдуард Соснин, городские власти заинтересованы в открытом диалоге с предпринимательским сообществом, поскольку он способствует развитию благоприятного делового климата и повышению инвестактивности.

Чиновник также заявил, что мэрия готова гарантировать инвесторам размещение муниципального заказа по рыночным расценкам по восьми видам спорта. Это касается аренды ледовых катков, крытых футбольных манежей и других объектов.

Напомним, сегодня на городском Совете по предпринимательству было также одобрено присвоение статуса приоритетного инвестиционному проекту строительства спорткомплекса для занятий бразильским джиу-джитсу по ул. Горького, 60а (возле гипермаркета «Семья»).

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