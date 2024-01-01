В Перми руководителя коммерческой организации будут судить за подкуп Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пермский районный суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Обвиняемый в совершении коммерческого подкупа предстанет перед Пермским районным судом.

Руководитель проектов коммерческой организации, по данным следствия, в 2022 году передал инженеру строительного контроля крупной компании, занимающейся обеспечением работы магистральных нефтепроводов, 85 тыс. рублей. Денежное вознаграждение предполагалось за приёмку без замечаний работ, выполненных его предприятием на производственных объектах.





Руководителю коммерческой организации предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денежных средств за заведомо незаконные действия (бездействие)). Расследование уголовного дела завершено, оно направлено для рассмотрения в суд.





В отношении инженера строительного контроля следственными органами продолжается расследование. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего).

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