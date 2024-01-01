Елена Синица В Перми мошенники выманили у пенсионерки 275 тысяч рублей под предлогом изменения тарифа сотовой связи Пропажу пенсионерка заметила спустя сутки и обратилась в полицию Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В полицию обратилась 73-летняя жительница Перми, она рассказала, что у неё обманом похитили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

С её слов, ей позвонил неизвестный и сообщил, что оператор сотовой связи переходит на новую систему, поэтому тариф повысится. Однако давних клиентов могут перевести на прежних условиях, заявил звонивший. После этого по указанию женщина зашла в приложение банка, выполнила все требуемые действия, связь со звонившим пропала.

Мошенники получили доступ к её счетам и похитили 275 тыс. руб. с её вклада. Пропажу пенсионерка заметила спустя сутки и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Продолжается расследование.

В полиции напомнили, что стоит избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми. Также важно не совершать под диктовку звонивших никакие манипуляции, не устанавливать по их просьбам приложения, не переходить по ссылкам, не оставлять данные ваших карт и тем более не передавать данные секретных кодов.

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