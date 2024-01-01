Алёна Бронникова Прокуратура сократила срок расселения аварийного дома с износом 95% в Прикамье Ранее этот вопрос взял на контроль глава СК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

После вмешательства прокуратуры в Пермском крае удалось ускорить срок расселения многоквартирного аварийного дома в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

В ходе проверки исполнения администрацией округа жилищного законодательства Чайковская городская прокуратура установила, что дом по адресу: пер. Школьный, 8 -признан аварийным и подлежащим сносу. При этом срок его расселения не установлен, что противоречит требованиям действующего законодательства.

«По результатам прокурорского вмешательства данное нарушение устранено. Однако определённый муниципалитетом срок расселения аварийного дома — четвёртый квартал 2027 года, с учётом его неудовлетворительного технического состояния, не отвечал требованиям разумности», — добавили в ведомстве.

Чтобы сократить установленный срок расселения, прокурор обратился в суд. Требования истца были удовлетворены, новый срок установлен до конца 2025 года.

Ранее ситуацию по расселению опасного дома взял на контроль глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По словам жительницы Чайковского, здание было построено ещё в 1957 году, в 2017 оно было признано аварийным, на данный момент физический износ конструкций превышает 95%.

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