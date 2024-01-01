Глава СК ждёт доклад по ситуации с аварийным домом в Прикамье В Чайковском жилое здание находится под угрозой разрушения Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Чайковском. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Ранее в аккаунте приёмной председателя СК России Александра Бастрыкина обратилась жительница Чайковского. Она рассказала о нарушении прав жильцов многоквартирного дома, который находится на переулке Школьном. По её словам, физический износ конструкций двухэтажного здания, которое было построено ещё в 1957 году, превышает 95%. В 2017 году дом признали аварийным. Однако благоустроенное жильё людям обещают предоставить лишь в 2027 году. Горожане опасаются за свои жизни. Они обращались к местным чиновникам, но безрезультатно.

СУ СКР по Пермскому краю начало процессуальную проверку.

Председатель СК поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину представить доклад о промежуточных результатах проверки.

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