В Перми открыли киот в память о погибших участниках СВО Монумент находится в Закамске Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Кировском районе Перми городские чиновники, депутаты и служители религиозного культа открыли киот в память об участниках СВО, погибших в зоне боевых действий. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

По его мнению, «сейчас как никогда важно уделять большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи, поддержке ветеранов, членов их семей и сохранению исторической справедливости».

Объект установили в сквере на ул. Танцорова около Церкви св. Князя Владимира. Глава Перми предположил, что киот «станет местом памяти для жителей всего города, куда будут приходить родственники и боевые товарищи тех, кто погиб при выполнении воинского долга, защищая мир».

Как ранее сообщал «Новый компаньон», с инициативой установки выступили активисты ТОС «Водники». В июне этого года власти объявили поиск подрядчика на изготовление и установку киота. Стоимость работ оценили в 1,5 млн руб. Отмечалось, что объект сделают из керамического кирпича, высотой 2,5 м.

На киоте размещены две мозаики — «Икона Святого Князя Владимира» из смальты с золочением из сусального золота и «Тропарь князю Владимиру». Обе мозаики выполнены согласно канонам русской православной церкви. Также на киоте должна быть установлена литая из чугуна мемориальная табличка.

Сначала власти Перми заявляли, что работы будут завершены к 1 сентября. Однако сроки перенесли.

Напомним, это уже второй памятник участникам СВО в Кировском районе Перми. В начале июня депутаты краевого парламента вместе с родственниками погибших военнослужащих открыли монумент в Закамске. На гранитной плите изображён солдат, а справа от него была надпись: «Посвящается участникам специальной военной операции, жизнь свою отдавших (вместо «отдавшим» — ред.), защищая Родину». Рядом с плитой с надписью и изображением военнослужащего — большая буква Z. Пермяки обратили внимание на ошибку, и подрядчик пообещал исправить её. Позже чиновники администрации Кировского района отчитались, что исправили ошибку.

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