Алёна Бронникова На памятнике участникам СВО в Перми исправили грамматическую ошибку Мемориал открыли 3 июня Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

На памятнике участникам СВО, установленном в Кировском районе Перми, исправили грамматическую ошибку. Об этом сообщили в районной администрации 59.ru.

Напомним, памятник депутаты краевого парламента вместе с родственниками погибших участников СВО открыли 3 июня. На гранитной плите изображён солдат, а справа от него была надпись: «Посвящается участникам специальной военной операции, жизнь свою отдавших (вместо «отдавшим» — ред.), защищая Родину». Рядом с плитой с надписью и изображением военнослужащего — большая буква «Z».

Пермяки обратили внимание на ошибку, и подрядчик пообещал исправить её. Администрация Кировского района 6 июня поделилась с изданием фотографией мемориала с правильно написанным причастием.

Памятник стал частью Аллеи памяти, которую создали в прошлом году по ул. Кировоградской, 26. Ранее с предложением установить памятник к губернатору обратилась мама погибшего военнослужащего Дмитрия Лашова.

Кроме того, в Перми планируют открыть второй памятник участникам российской спецоперации на территории Украины. Он появится в сквере у Дома чекистов по ул. Сибирской. В конце мая со скульптором Алексеем Залазаевым был заключён авторский договор. Работы по установке архитектурного ансамбля планируется завершить в первой половине 2025 года.

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