Пермские власти заключили договор на изготовление памятника участникам СВО Монумент установят напротив Дома чекистов в следующем году Поделиться Твитнуть

В Перми чиновники заключили авторский договор со скульптором Алексеем Залазаевым, который стал автором памятника участником российской спецопераии на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Договор подписали Комитет поддержки ветеранов СВО Пермского края, как инициатор и заказчик проекта, Фонд содействия развитию города «Пермь-300», который профинансирует все работы по созданию памятника, и представители городского центра охраны памятников Перми.

При установке памятника участникам СВО на этом месте появится единый скульптурно-архитектурный ансамбль. Все работы планируется завершить в первом полугодии 2025 года. Позже объект передадут на баланс городского центра охраны памятников.

Напомним, в декабре прошлого года филиал фонда «Защитники Отечества» провёл встречу, на которой обсуждалась концепция создания памятника участникам спецоперации в сквере у Дома чекистов. Предложение по увековечению памяти поддержали городские и краевые власти.

В конце февраля в совет поступило предложение с описанием монумента, главной фигурой которого станет воин-знаменосец с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог». Всю композицию авторы предлагают сделать из классической бронзы с внутренним стальным каркасом. Общая высота от плинта до верха составит 7,2 м.

В марте совет по топонимие при главе Перми поддержал предложение по установке монумента.

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