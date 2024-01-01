На памятнике участникам СВО в Перми обнаружена грамматическая ошибка Подрядчик пообещал её исправить Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

На этой неделе в Кировском районе Перми городские и краевые власти, депутаты краевого парламента вместе с родственниками погибших участников СВО открыли памятник, посвящённый памяти убитых в зоне боевых действий на территории Украины. Оказалось, что надпись на мемориале сделали с грамматической ошибкой.

На гранитной плите памятника изображён солдат, а справа от него написано: «Посвящается участникам специальной военной операции, жизнь свою отдавших (вместо «отдавшим» — Ред.) , защищая Родину». Рядом с плитой с надписью и изображением военнослужащего — большая буква «Z».

После того, как на ошибку обратили внимание пермяки, подрядчик пообещал исправить её.

Решение об открытии памятного камня было принято по итогам встречи губернатора Дмитрия Махонина с участниками СВО и их родными в январе 2024 года.

Ранее с предложением установить памятник к губернатору обратилась Елена Беляева, мама погибшего военнослужащего Дмитрия Лашова. Чиновники поддержали инициативу.

Сейчас мемориал — это часть Аллеи памяти, которую создали в прошлом году по ул. Кировоградской, 26.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.