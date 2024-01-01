На киот в память о погибших участниках СВО в Перми выделили 1,5 млн рублей Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2024 года Поделиться Твитнуть

фото: ТОС "Водники"

В Перми объявлен поиск подрядчика на изготовление и установку киота на территории сквера по ул. Танцорова в память о погибших участниках специальной военной операции — проект получил поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории Кировского района Перми. Как сказано на сайте госзакупок, заявки принимаются до 20 июня, итоги должны быть подведены 24 июня. Начальная (максимальная) стоимость работ — 1,5 млн руб.

Согласно техзаданию, киот должен быть выполнен из керамического кирпича и иметь высоту 2,5 м. На киоте предполагается разместить две мозаики «Икона Святого Князя Владимира» из смальты с золочением из сусального золота и «Тропарь князю Владимиру». Обе должны быть выполнены согласно канонам русской православной церкви. Также на киоте должны быть установлена литая из чугуна мемориальная табличка.

Работы предполагается выполнены к 1 сентября 2024 года.

Напомним, инициатором установки памятника выступило ТОС «Водники». Предложение прозвучало на конференции жителей микрорайона 21 февраля. Отмечалось, что новое памятное место будет иметь «важный смысл для истории района и патриотического воспитания подрастающего поколения». Проект был принят единогласно.

Ранее сообщалось, что ещё один памятник, посвящённый СВО, планируется установить в пермском сквере «Дома чекистов» по ул. Сибирской, 30. Бронзовую композицию планируется сделать высотой более семи метров. Монумент появится в следующем году.

Ещё один памятник участникам СВО 3 июня был открыт на ул. Кировоградской в Перми.

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