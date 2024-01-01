В Кировском районе Перми может появиться памятник участникам СВО Его предлагают установить в сквере на Танцорова Поделиться Твитнуть

фото: ТОС "Водники"

В Кировском районе Перми в сквере на ул. Танцорова может появиться памятник участникам СВО. Его предлагается выполнить в виде киота — божницы, ковчега для хранения икон, и посвятить погибшим на специальной военной операции военнослужащим. Инициатором установки памятника выступил ТОС «Водники», о чем сообщил на своей странице ВКонтакте. Первым на публикацию обратило внимание ИА «Текст».

Сквер на ул. Танцорова был создан в 2016 году. Он расположен у Камы, рядом с популярным родником возле церкви Святого князя Владимира.

По данным «Нового компаньона», предложение ТОС «Водники» прозвучало на конференции жителей микрорайона ещё 21 февраля. Отмечалось, что новое памятное место будет иметь «важный смысл для истории района и патриотического воспитания подрастающего поколения». Проект был принят единогласно.

Ранее сообщалось, что ещё один памятник, посвящённый СВО, планируется установить в пермском сквере «Дома чекистов» по ул. Сибирской, 30. Уже представлено его описание. Бронзовую композицию планируется сделать высотой более семи метров.

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