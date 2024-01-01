В Перми началось строительство киота в память о погибших участниках СВО Его должны построить до конца лета в сквере Танцорова Поделиться Твитнуть

Фото: ТОС "Водники"

В Перми на территории сквера по ул. Танцорова на берегу Камы началось строительство киота в память о погибших участниках специальной военной операции. Ранее проект получил поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории Кировского района Перми. Об этом «Новому компаньону» рассказала председатель ТОС «Водники» Галина Быкова.

На прошлой неделе, 5 августа, состоялось освящение места под строительство. Объект будет располагаться рядом с храмом Святого равноапостольного князя Владимира в микрорайоне Водники. Инициатором установки памятника выступило ТОС «Водники».

Напомним, в июне был объявлен поиск подрядчика на изготовление и установку киота. Стоимость работ оценили в 1,5 млн руб.

Согласно техзаданию, объект должен быть выполнен из керамического кирпича и иметь высоту 2,5 м. На киоте предполагается разместить две мозаики «Икона Святого Князя Владимира» из смальты с золочением из сусального золота и «Тропарь князю Владимиру». Обе мозаики должны быть выполнены согласно канонам русской православной церкви. Также на киоте должна быть установлена литая из чугуна мемориальная табличка.

Работы предполагается выполнить к 1 сентября 2024 года.

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