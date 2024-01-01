Полиция опубликовала видео с места смертельной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург В разбившемся автомобиле были четверо парней из Челябинска Поделиться Твитнуть

Госавтоинспекция Прикамья в своём официальном телеграм-канале разместила видеозапись с места аварии в Кунгурском муниципальном округе, где утром 11 октября легковой автомобиль «Мерседес Бенц» врезался на встречке в грузовик и погибли четыре человека.

«Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль утомлённом состоянии,» — обратился ко всем автомобилистам начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Кунгурский» Владимир Левшов.

Смертельное ДТП произошло в 06:50, когда водитель автомобиля «Мерседес Бенц» на 102 км, у отворота на село Орда, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

По данным МБУ «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа», погибшими оказались молодые люди 2003, 2005 и 2006 г.р. Их тела спасатели извлекали из при помощи специнструмента.

Местные СМИ уточняют, что погибшие были из Челябинска.

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