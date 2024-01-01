Погибшими в ДТП под Кунгуром стали четверо молодых людей Им было от 18 до 21 года Поделиться Твитнуть

В МБУ «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа» рассказали подробности страшного ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург, которое случилось утром 11 октября под Кунгуром. Все четверо были молодыми людьми от 18 до 21 года.

«Из легковушки извлечены тела молодых людей 2003, 2005 и 2006 г.р. Они переданы полиции», — рассказали в спасательной службе, уточнив, что погибших смогли достать из машины только при помощи специнструмента.

По данным СМИ, автомобиль ехал из Челябинска.

Напомним, смертельное ДТП, в котором погибли сразу четыре человека, случилось 11 октября в 06:50. Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» на 102 км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с фурой. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

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