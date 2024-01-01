На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погибли четыре человека
«Мерседес Бенц» врезался в грузовик под Кунгуром
В Кунгурском муниципальном округе на автодороге Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП, в котором погибли сразу четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
По предварительным данным, 11 октября в 06:50 водитель автомобиля «Мерседес Бенц» на 102 км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с фурой. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.
В данный момент на месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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