На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погибли четыре человека «Мерседес Бенц» врезался в грузовик под Кунгуром Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Прикамья

В Кунгурском муниципальном округе на автодороге Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП, в котором погибли сразу четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, 11 октября в 06:50 водитель автомобиля «Мерседес Бенц» на 102 км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с фурой. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

В данный момент на месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее, 6 октября в Кунгуре произошло другое ДТП со смертельным исходом: 34-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, а его машина съехала в кювет и перевернулась. Сам водитель скончался на месте аварии. В полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

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