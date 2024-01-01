В Пермском крае водитель «Тойоты Камри» разбился насмерть в Кунгуре Его машина съехала в кювет и перевернулась Поделиться Твитнуть

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В Кунгуре произошло ДТП со смертельным исходом, когда 34-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, а его машина съехала в кювет и перевернулась. Сам водитель скончался на месте аварии. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Госавтоинспекцию Прикамья.

В ведомстве уточнили, что дорожное происшествие случилось в 8 утра 6 октября в районе дома № 2 по ул. Нефтяников. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости выбирать безопасную скорость. Также нужно постоянно контролировать дорожную ситуацию, чтобы своевременно принять меры в случае опасности.

Напомним, ранее, в ночь на 5 октября, 14-летний подросток за рулём питбайка KAYO BASIC устроил смертельное ДТП в Оханске, в котором погиб сам. Молодой человек наехал на 40-летнего пешехода во время движения по городу. Пешехода госпитализировали, а подросток скончался на месте.

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