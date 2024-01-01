В Прикамье подросток на питбайке сбил пешехода и погиб Инцидент произошёл в Оханске Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В ночь на 5 октября 14-летний подросток за рулём питбайка KAYO BASIC устроил смертельное ДТП в Оханске, в котором погиб сам. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

В ведомстве уточнили, что 5 октября около 03:05 по ул. Кирова двигался питбайк, за рулём которого был 14-летний подросток. Около дома № 52 он наехали на 40-летнего пешехода.

Подросток погиб на месте происшествия, а пешехода госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции призывают всех взрослых объяснить детям, что питбайк является спортинвентарем. Он предназначен для передвижения в строго определённых условиях, и для его управления нужны навыки вождения и водительские права.

«Подарки в виде такой техники нужно отложить до момента получения подростком водительского удостоверения категории «М» или «А1», которое даёт право управления мопедами, скутерами и питбайками", — пояснили в ведомстве.

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