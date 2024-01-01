Суд оправдал тренера из Перми по делу о гибели 12-летнего мальчика на стройке В действиях преподавателя школы олимпийского резерва не нашли состав преступления Поделиться Твитнуть

В Кировском районном суде Перми 9 октября вынесли оправдательный приговор в отношении тренера школы олимпийского резерва Алексея Колотова. Ранее против мужчины возбудили уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, который погиб на стройке в прошлом году. Парень убежал с приятелем во время кросса на стройку, где ему на голову упал кирпич.

Как пояснили в судебном органе, в действиях тренера не было состава преступления, поскольку он не предвидел, не мог и не должен был предвидеть, что группа детей сойдет с привычного безопасного маршрута кросса и направится на территорию недостроенного дома.

«Новый компаньон» уже освещал эту историю. Трагедия произошла в апреле прошлого года в Кировском районе. На тренировке по дзюдо во время кросса дети без присмотра тренера убежали на стройплощадку высотного дома, который находится как раз напротив здания Кировского районного суда. Один из подростков поднялся наверх и бросил вниз кирпич, который упал на голову его 12-летнего товарища. От полученной черепно-мозговой травмы мальчик скончался на месте.

На суде мама погибшего мальчика заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении тренера. Она пояснила: обвиняемый привил её погибшему сыну любовь к спорту и «был единственным человеком, кто сразу принёс искренние извинения». Она отметила, что ей его по-человечески жаль.

Сам тренер в ходе судебных заседаний выразил раскаяние и подтвердил, что возместил женщине 100 тыс. руб. на похороны сына.

В июле этого года краевой суд обязал МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» выплатить маме погибшего мальчика компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб. В августе в Кировском районном суде начался допрос свидетелей по этому делу.

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