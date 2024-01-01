В Перми начался допрос свидетелей по делу о гибели мальчика на стройке Ребёнок погиб в апреле прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото с официального сайта Кировского районного суда Перми

В Кировском районном суде начали вызывать свидетелей по уголовному делу о гибели от упавшего кирпича 12-летнего мальчика. На скамье подсудимых оказался тренер спортивной школы, где занимался ребёнок. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

На состоявшемся заседании суда опросили подрядчика, который делает капитальный ремонт на набережной Камы, а также директора охранного предприятия. Оба свидетеля следят за территорией долгостроя, где произошла трагедия.

Согласно показаниям подрядчика, недостроенный объект огородили уже после происшествия, а до этого случая охраны и каких-либо предупреждающих табличек у долгостроя замечено не было. Не было и забора со стороны набережной Камы, сообщает perm.aif.ru.

По словам директора охранного предприятия, контролировать проход на территорию долгостроя посторонних лиц стали уже после трагического случая.

Напомним, происшествие случилось в апреле 2023 года в Кировском районе. На тренировке по дзюдо во время кросса дети без присмотра тренера убежали на стройплощадку высотного здания. Один из подростков поднялся наверх и бросил вниз кирпич, который упал на голову его 12-летнего товарища. От полученной черепно-мозговой травмы мальчик скончался на месте.

На суде мама погибшего мальчика заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении тренера. Она пояснила: обвиняемый привил её погибшему сыну любовь к спорту и «был единственным человеком, кто сразу принёс искренние извинения». Она отметила, что ей его по-человечески жаль.

Обвиняемый тренер спортшколы также присутствовал на заседании. Он выразил раскаяние и подтвердил, что возместил женщине 100 тыс. руб. на похороны сына. Судья объявила перерыв. На следующем заседании будет рассмотрено ходатайство о прекращении дела.

Ранее краевой суд обязал МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» выплатить компенсацию морального вреда 1,5 млн руб. матери погибшего 12-летнего мальчика.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.