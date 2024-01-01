В Перми мать погибшего ребёнка отсудила у спортшколы более 1,5 млн рублей В прошлом году 12-летний мальчик погиб от упавшего на голову кирпича Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В Перми МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» по решению суда выплатит компенсацию морального вреда 1,5 млн руб. матери погибшего 12-летнего мальчика, а также расходы на погребение. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Речь идёт о судебном разбирательстве, которое началось после трагического случая в апреле 2023 года в Кировском районе. На тренировке по дзюдо во время кросса дети без присмотра тренера убежали на стройплощадку высотного здания. Один из подростков поднялся наверх и бросил вниз кирпич, который упал на голову его 12-летнему товарищу. От полученной черепно-мозговой травмы мальчик скончался на месте.

Правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела, так как не нашли признаков преступления. Тренер получил дисциплинарное взыскание, а мать погибшего ребёнка обратилась в суд с иском к родителям шестиклассника. Она потребовала взыскать с них компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере расходов на погребение. Она сообщила, что в связи со смертью сына у неё сильно ухудшилось здоровье, а младший брат навсегда лишился друга и братской поддержки.

Кировский районный суд Перми решил взыскать с родителей мальчика, виновного в гибели подростка, компенсацию морального вреда 1,5 млн руб. и материальный ущерб – 137 тыс. 380 руб.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда пришла к выводу, что причинение вреда здоровью погибшего подростка произошло во время тренировочного процесса спортшкола олимпийского резерва Кировского района. И поскольку в течение всей тренировки школа, как образовательная организация, отвечает за жизнь и здоровье воспитанников, то ущерб должен быть взыскан с неё. Трагические последствия наступили в результате ненадлежащего исполнения спортшколой возложенной на неё обязанности по созданию безопасных условий пребывания детей в данном учреждении, решила судебная коллегия.

В итоге решение суда первой инстанции было отменено. Теперь МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» должна выплатить матери погибшего ребёнка компенсацию морального вреда в размере 1,5 руб. и расходы на погребение – 66 825 руб.

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