Мать погибшего на стройке мальчика попросила суд в Перми закрыть уголовное дело Ей стало жалко обвиняемого в гибели ребёнка Поделиться Твитнуть

Фото с официального сайта Кировского районного суда Перми

На заседании в Кировском районном суде по делу о гибели от упавшего кирпича 12-летнего мальчика мать ребёнка попросила судью закрыть дело.

Подсудимым является тренер спортивной школы, где занимался ребёнок. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

Трагический случай произошёл в апреле 2023 года в Кировском районе. На тренировке по дзюдо во время кросса дети без присмотра тренера убежали на стройплощадку высотного здания. Один из подростков поднялся наверх и бросил вниз кирпич, который упал на голову его 12-летнего товарища. От полученной черепно-мозговой травмы мальчик скончался на месте.

По данным «В Курсе.ру», на судебном заседании мама погибшего мальчика заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении тренера. Она пояснила: обвиняемый привил её погибшему сыну любовь к спорту и «был единственным человеком, кто сразу принёс искренние извинения». Она отметила, что ей его по-человечески жаль.

Обвиняемый тренер спортшколы также присутствовал на заседании. Он выразил раскаяние и подтвердил, что возместил женщине 100 тыс. руб. на похороны сына. Судья объявила перерыв. На следующем заседании будет рассмотрено ходатайство о прекращении дела.

Напомним, ранее краевой суд обязал МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» выплатить компенсацию морального вреда 1,5 млн руб. матери погибшего 12-летнего мальчика.

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