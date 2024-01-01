Алёна Бронникова Застройщик получил разрешение на возведение дома рядом с ТРК «СпешиLove» в Перми Площадь участка составляет 3,5 га Поделиться Твитнуть

ООО «Горизонт» (ГК «Оникс») получил разрешение на строительство в Камской долине многоквартирного жилого дома по ул. Спешилова, 108б в Перми. Земельный участок площадью 3,5 га находится рядом с ТРК «СпешиLove».

Согласно информации, опубликованной в реестре минимущества Прикамья, разрешение было получено 12 августа. Застройщик возведёт многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения.

По данным сайта застройщика, жилой комплекс комфорт-класса получит название «Аксиома», сдача объекта запланирована в 2028-2030 годах. Высотность предполагается в 10-11 этажей. На сайте ЕИСЖС отмечается, что проект получил одобрение на возведение сразу четырёх этапов. Общая жилая площадь объектов составит 72,7 тыс. кв. м. К работам подрядчик уже приступил.

О планах застройки территории площадью 88,2 тыс. кв. м на месте бывшей котельной в Камской долине стало известно в 2022 году. Инвестиции в проект оценивались в 9 млрд руб. В планах девелопера возвести ЖК из нескольких кварталов переменной этажности, объектов транспортной, социальной инфраструктуры и благоустройства.

В конце 2022 года девелопер подписал с минимущества соглашение о комплексном развитии данной территории. Также компания предложила обустроить сквер возле ТРК «СпешиLove» на участке в 3,18 га, проект в 2023 году прошёл публичные слушания.

Ранее также стало известно, что через дорогу от ТРК в Камской долине планируется комплексное развитие ещё одной территории. Общая площадь трёх несмежных участков под реновацию составляет 14,29 га.

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