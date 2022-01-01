Максим Артамонов В Камской долине Перми построят жилой комплекс с объектами инфраструктуры Краевое минимущества подписало с ООО «Горизонт» соглашение о комплексном развитии территории Поделиться Твитнуть

Камская долина

Константин Долгановский

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и ООО «Горизонт» подписали соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) по ул. Спешилова в Камской долине. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Территория представляет собой имущественный комплекс бывшей котельной, участок находится за торгово-развлекательным комплексом «СпешиLove». Его площадь — 88,2 тыс. кв. м. В марте этого года инвестиции застройщика в проект оценивались в 9 млрд руб.

Застройщик намерен построить здесь жилой комплекс, состоящий из нескольких кварталов переменной этажности, а также объектов транспортной, социальной инфраструктуры и благоустройства. В зданиях должны быть предусмотрены помещения для досугового центра и поликлиники. Компания должна также построить и передать в муниципальную собственность детский сад на 312 мест с площадкой. Кроме того, с западной стороны будет обустроен парк для отдыха граждан.

В краевом минимущества сообщили, что комплексная застройка повышает эффективность использования участков и создаёт условия для развития инфраструктуры в ранее неиспользуемых территориях. В случае с Камской долиной это близость к рекреационным зонам, доступность к транспортному кольцу и достаточное количество площади для строительства.

Напомним, о том, что Камская долина может стать зоной комплексного развития территории стало известно в июле этого года. Тогда сообщалось, что в эту территорию могут войти площадки как под строительство жилья, так и под возведение социальных объектов. Среди последних — стадион на 20 тыс. мест, общежития и корпуса вузов, здания онкодиспансера. Помимо территории компании-застройщика ООО «Горизонт» в 88,1 тыс. кв. м, к жилой застройке предлагается привлечь ещё три крупных земельных участка в Камской долине.

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