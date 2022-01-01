Мария Сыропятова Территорию Камской долины планируют развивать комплексно На правобережье могут появиться ещё три крупных кластера жилой застройки Поделиться Твитнуть

участки, которые могут быть включены в проект КРТ в Камской долине

Мария Сыропятова

Камская долина в Перми может стать зоной комплексного развития территории (КРТ). Такой проект сейчас обсуждают застройщики с краевым министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Этот факт подтвердили «Новому компаньону» несколько источников.

В территорию комплексного развития могут войти площадки как под строительство жилья, так и под возведение социальных объектов. Среди последних — стадион на 20 тыс. мест, общежития и корпуса вузов, здания онкодиспансера. Помимо территории компании-застройщика ООО «Горизонт» в 88,1 тыс. кв. м, к жилой застройке предлагается привлечь ещё три крупных земельных участка в Камской долине (см. на карте).

В ООО «Горизонт» подтвердили «Новому компаньону» намерение заключить договор о комплексном развитии территории.

«Если строить только на одном участке, то, конечно, возвести всю необходимую инфраструктуру будет тяжело. Будет заключён договор на комплексное развитие территории, и, соответственно, усилия разных собственников будут объединены. Соседние участки интересны и для строительства социальной инфраструктуры, и для многоквартирной застройки», — говорят в ООО «Горизонт».

Напомним, на публичные слушания были направлены несколько проектов КРТ в Перми. Среди них территория центрального рынка, участки на улицах Рязанской, Беляева и Чердынской и возле бывшего Пермского мясокомбината. Кроме того, три зоны КРТ могут быть установлены в Дзержинском районе — между м/р Парковым и Камой.

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