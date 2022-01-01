Мария Сыропятова Дренаж долины В Камской долине планируют начать строить жильё Поделиться Твитнуть

На прошлой неделе стало известно, что ООО «Горизонт» Демида Кузьмичёва планирует построить новый микрорайон рядом с ТРК «Спешиlove» на месте бывшей промзоны (ул. Спешилова, 108). Эскизный проект предполагает строительство зданий высотой в 6, 10 и 16 этажей. Строительство планируют развернуть на территории общей площадью в 88,1 тыс. кв. м. При площади жилого комплекса в 157,5 тыс. кв. м. Для этого планируется изменить зонирование Ц-6 на Ц-2 с высотой не более 16 этажей при коэффициенте плотности застройки 1,6. В микрорайоне появится свой детский сад на 320 мест и встроенная поликлиника мощностью в 93 посещения в смену. Общая площадь озеленения запланирована в 15,75 тыс. кв. м.

Визуализация проекта жилого комплекса в Камской долине

Презентация предоставлена администрациeй Перми

Торфяники

Строительство жилья в Камской долине многие годы вызывает споры в экспертном сообществе. Среди проблем — торфяники, засыпанные ещё в советское время.

В своей автобиографии «63 года на стройках Перми. Дело, идущее сквозь время» главный инженер управления капитального строительства Пермского облисполкома Михаил Плеханов отмечает: для застройки Камской долины со дна Камы было намыто порядка 16 млн куб. м камской смеси.

«Особенность засыпанных торфяников в том, что их нельзя осушить, потому что тогда они будут уничтожены бактериями. Так, в Архангельске вследствие осушения замытых торфяников вся поверхность микрорайона на 400 тыс. жителей дала осадку почти на три метра, оголив цоколи домов и забитые свайные поля», — поясняет Михаил Плеханов.

При этом первоочередной задачей проектировщиков в советское время было создание инженерной инфраструктуры. «В первую очередь проектирование и строительство дренажных систем в Камской долине. Для этого вдоль всего первого микрорайона Камской долины проектировщики предусмотрели возведение шести береговых дренажных насосных станций, в задачу которых входило поддержание уровня грунтовых вод на определённой отметке при любом горизонте воды в Воткинском водохранилище», — пишет Плеханов.

«По предварительным данным, половина участка находится на естественных грунтах, что позволяет со 100%-ной вероятностью говорить, что строить можно. Вторая половина участка была отсыпана в советское время. При подготовке к строительству будут проведены все необходимые геологические изыскания, обязательные для прохождения экспертизы. В результате будет принято решение о том, как технически можно решить этот вопрос, в том числе определена этажность домов и длина свай», — прокомментировали ситуацию в компании-застройщике ООО «Горизонт».

Комплексное развитие

Председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников обращает внимание на необходимость комплексного подхода к освоению Камской долины. Иначе, по его мнению, не создать единой инфраструктуры для нового района.

«Камская долина требует огромной инженерной подготовки, — отмечает Виктор Воженников. — Но при таких вложениях эту инфраструктуру невозможно возвести под единичный кластер жилой застройки или жилой комплекс. Отдельные застройщики будут вести фрагментарную застройку, решая свои локальные проблемы, но не стратегические задачи. Здесь нужна централизованная система водоотведения, инженерная подготовка территории, насыпные грунты. Если это всё делать точечно, то потом невозможно будет связать их в единую систему».

В ООО «Горизонт» «Новому компаньону» пояснили, что в планах — заключение договора о комплексном развитии территории. «Если строить только на одном участке, то, конечно, возвести всю необходимую инфраструктуру будет тяжело. Будет заключён договор на комплексное развитие территории, и, соответственно, усилия разных собственников будут объединены. Соседние участки интересны и для строительства социальной инфраструктуры, и многоквартирной застройки», — говорят в ООО «Горизонт».

Зона подтопления

Территория Камской долины также попадает в зону подтопления Камской ГЭС. Михаил Плеханов указывает на то, что при планировании застройки в советское время не был окончательно решён вопрос о том, «как быть при затоплении территории в случае аварии на Камской ГЭС и прорыве её напорного фронта водными массами».

Виктор Воженников считает, что в целом зона затопления не должна помешать застройке Камской долины. «В советские времена делали много перестраховок. Если плотину просто убрать, то только тогда одномоментно вода достигнет установленных отметок. Но невозможно себе представить, при каких условиях такое может произойти. Плотину в принципе невозможно уничтожить одномоментно», — прокомментировал ситуацию Виктор Воженников, отмечая, что фрагментарно отметки катастрофического затопления в Перми уже снижались. В пример он приводит территории в микрорайоне Парковый и на «Заводе Шпагина».

По мнению заведующей кафедрой архитектуры и урбанистики ПНИПУ Светланы Максимовой, именно отметки зоны катастрофического затопления могут быть серьёзным препятствием для строительства в Камской долине.

«Вероятность катастрофического затопления минимальна, но именно она может стать препятствием, — считает Светлана Максимова. — Либо нужно всё поднимать на нужную высоту, либо насыпать грунт до отметки катастрофического затопления. Потому что, если вода хлынет, то она смоет всё». По мнению эксперта, необходимые технологии есть, но их использование само по себе приведёт к существенному удорожанию строительства. В результате это, скорее всего, сделает проект застройки слишком дорогим для потенциальной аудитории.

При этом в ООО «Горизонт» сообщили, что по их замерам участок по ул. Спешилова, 108 находится выше уровня отметки затопления, поэтому его нет необходимости отсыпать.

Перспективы

По мнению Виктора Воженникова, в Камской долине нужно возводить многоквартирное жильё. «Камская долина — это недооценённая территория. Расположение в 10—15 минутах от центра Перми делает её привлекательной для размещения нового района комплексной застройки на десятки миллионов квадратных метров. Строительство третьего моста через Каму придаёт этой территории ещё больший потенциал. Медицинский и студенческие кластеры, конечно, должны остаться. Они уже запроектированы. Остальное требует большой ревизии, прежде всего частная жилая застройка и многочисленные автосалоны. Этих территорий достаточно, чтобы построить новый город», — отмечает Виктор Воженников.

Светлана Максимова смотрит на перспективы развития Камской долины менее оптимистично. «История застройки Камской долины обсуждается много лет, — отмечает Светлана Максимова. — На этой площадке есть много урбанистических и технических проблем. Все они приводят к удорожанию строительства». По мнению Светланы Максимовой, проекты строительства на этой территории требуют серьёзных экономических расчётов.

«Пока речь идёт об изменениях в правилах землепользования и застройки, собственно, к проектированию и геологическим изысканиям планируется приступить позднее. При проведении изысканий определятся точные параметры возможной застройки, как жилой, так и нежилой. Изменение зоны с Ц-6 и Ц-2 позволяет это делать. Изменение зоны не ограничивает возможности реализации строительства на данной территории», — пояснили ситуацию относительно своего участка в ООО «Горизонт».

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