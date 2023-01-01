Елена Синица В Перми обсудили строительство сквера рядом с ТРК «Спешиlove» С инициативой выступило ООО «Горизонт» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялись публичные слушания по поводу размещения сквера возле ТРК «СпешиLove» в Камской долине. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города.

Уточняется, что с инициативой выступило ООО «Горизонт» (структура девелопера «Оникс»). Сквер хотят разместить на участке в 3,18 га. Компания предложила установить на земельном участке, примыкающем к площадке ТРК «СпешиLove», территорию общего пользования ТОП-1 под размещение скверов и бульваров.

Ранее стало известно, что в Перми по ул. Спешилова, 108 (рядом с ТРК «Спешиlove») планируют возвести многоквартирный жилой комплекс. Для этого предлагается изменить зонирование с зоны Ц-6 на зону Ц-2 с высотой застройки не более 16 этажей при коэффициенте плотности застройки 1,8.

Застройщик ООО «Горизонт» планирует на участке возвести дома высотой в 6, 10 и 16 этажей. Площадь застройки 88,1 тыс. кв. м.









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