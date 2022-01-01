Мария Сыропятова Рядом с ТРК СпешиLove планируют построить высотный жилой комплекс Публичные слушания пройдут 6 июля Поделиться Твитнуть

визуализация проекта жилого комплекса в Камской долине

Администрация Перми

В Перми по адресу ул.Спешилова, 108 рядом с ТРК «Спешиlove» планируют возвести многоквартирный жилой комплекс. Для этого предлагается изменить зонирование с зоны Ц-6 на зону Ц-2 с высотой застройки не более 16 этажей при коэффициенте плотности застройки 1,8. Публичные слушания об изменениях в правила землепользования и застройки запланированы на 6 июля.

Застройщик ООО «Горизонт» планирует на участке возвести дома высотой в 6, 10 и 16 этажей. Площадь застройки 88,1 тыс. кв.м.

Общая площадь жилого комплекса составит 157,5 тыс. кв.м. Также будет построен детский сад с возможностью перепланировки его части под помещения для начальной школы.

Сообщается, что комплекс частично находится в зоне потенциального затопления.

ООО «Горизонт» возглавляет Демид Кузьмичев, он же руководитель компании «Оникс». Ранее ГК «Оникс» занималась рекламными проектами, сейчас сосредоточена на проектах по строительству коммерческой и жилой недвижимости. Ранее Демид Кузьмичёв представил проект застройки стадиона 33 гимназии. На его месте планируется возвести ледовую арену.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.