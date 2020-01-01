Мария Сыропятова Стадион гимназии №33 в Перми будет застраивать пермская компания На земельном участке в 5,4 тыс. кв. м появится крытый ледовый комплекс Поделиться Поделиться Твитнуть

Примерное расположение нового корпуса школы №33

Крытый ледовый комплекс на месте действующего стадиона пермской гимназии №33 будет строить ООО «СК «Факел».

Проект компании на совете по предпринимательству представил её директор Демид Кузьмичёв. Одновременно он также является директором ГК «Оникс», основная сфера деятельности этой компании — строительство жилых многоквартирных домов.

По словам Кузьмичёва, на земельном участке в 5,4 тыс. кв. м планируется построить большую ледовую арену и малую тренировочную площадку.

«Круглогодичный режим работы комплекса, комплектация круглогодичным оборудованием и удачное расположение комплекса позволит удовлетворить потребности населения в занятии спортом», — презентовал проект Демид Кузьмичёв.

В комплексе планируется организация секций по фигурному катанию и хоккею, а также соревнований по этим видам спорта. При этом инвестор получит участок без торгов, поскольку строительство ледовой арены признано приоритетным инвестиционным проектом. Старт функционирования ледового комплекса планируется в четвёртом квартале 2024 года.

Напомним, что замглавы Перми Алексей Грибанов недавно подтвердил намерения мэрии Перми заключить соглашение о муниципально-частном партнёрстве по строительству спорткомплекса на месте действующего стадиона гимназии №33. Городские власти считают, что несмотря на передачу участка им удастся соблюсти требования по площади земельного участка и ввести в эксплуатацию новый корпус гимназии №33 (проект также был анонсирован в 2021 году). Эксперты в этом сомневаются.

Также в состав приоритетного инвестпроекта ООО «СК «Факел» включено строительство открытой спортивной площадки для занятий по футболу. Она будет расположена в индустриальном районе по адресу ул. Юннатская, 1а в 10,7 тыс. кв. м (участок уже находится в частной собственности).

Общий размер инвестиций — 355 млн. руб. Сроки реализации и ледовой арены, и открытой спортплощадки — 2021—2026 годы. При этом в целом планируется создать только 16 рабочих мест.

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