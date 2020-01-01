Мария Сыропятова Полигоны, велопрокат и достройка крематория Какие инвестиционные проекты обсудили на февральском заседании Пермской городской думы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 22 февраля, на заседании Пермской городской думы первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин представил доклад об инвестиционных проектах на территории города. По данным администрации, в 2021 году инвестиционные расходы бюджета Перми составили 7 млрд руб. (77% плана). В 2022 году инвестиционный бюджет Перми чуть меньше — 5,4 млрд руб.

«Что касается бюджетных инвестиций, к сожалению, в 2021 году их исполнение было на самом низком за последние пять лет уровне. Понятно, что есть объективные причины, но исполнительскую дисциплину необходимо резко усиливать. Особенно в части освоения поступающих краевых средств», — прокомментировал ситуацию председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, отметив, что инвестиционный бюджет существенно вырос в 2021 году в связи с подготовкой к 300-летию Перми.

Аварийное жильё

По словам Эдуарда Хайруллина, если не учитывать расходы на строительство трамвайных путей между Пермь I и Пермь II, то существенная доля неисполнения пришлась на программу расселения аварийного и ветхого жилья (888 млн руб.).

Депутат Пермской городской думы Даниил Морозов спросил, как можно улучшить ситуацию с исполнением бюджета в будущем.

Эдуард Хайруллин отметил, что строительство трёх муниципальных жилых домов позволит наверстать показатели.

Депутат Пермской городской думы Екатерина Лялина попросила пояснить, как в ситуации с резким ростом цен на недвижимость городская администрация системно собирается решать проблему с расселением аварийного и ветхого жилья.

По словам замглавы Перми по инфраструктуре Игоря Субботина, вопрос о стоимости квадратного метра жилья прорабатывается с краевым правительством.

«В этом году у нас есть задача зайти ещё на два земельных участка с проектом и со стройкой», — ответил Игорь Субботин.

Крематорий и ледовые арены

На вопрос о том, почему не все инвестиционные проекты в 2021 году были обеспечены финансированием, Эдуард Хайруллин сослался на дефицит бюджета. Среди таких проектов и достройка крематория.

Эдуард Хайруллин рассказал, что в планах администрации Перми начать строительство крематория на Восточном кладбище в 2022 году.

«Насколько реально реализовать (к 2023 году. — Ред.) этот проект?» — попросил уточнить депутат Пермской городской думы Марк Коробов.

По словам Эдуарда Хайруллина, сейчас реализация проекта строительства крематория находится на стадии проектно-сметной документации.

«Документы направлены в федеральный Роспотребнадзор, после получения положительного заключения выйдем на инвестиционную комиссию по финансированию этого проекта», — отметил Хайруллин.

Ещё один «подвисший» инвестиционный проект — строительство пяти ледовых арен. «Когда в Мотовилихе планируется построить ледовую арену?» — попросила уточнить Екатерина Лялина.

«К сожалению, в ближайшее время строительство ледовой арены в Мотовилихе не планируется, уже строится бассейн на Гашкова и ещё будет один бассейн в Мотовилихинском районе», — ответил замглавы Перми по социальной сфере Алексей Грибанов. При этом, по его словам, планируется построить ледовую арену на улице Островского рядом с гимназией №33 через механизм муниципально-частного партнёрства.

Велопрокат

В Перми собираются создать прокат велосипедов при финансовой поддержке города.

«В течение летнего сезона 2022 года через проведение аукционных процедур планируется организация велопроката на территории Перми», — отметил Эдуард Хайруллин. Расходы городского бюджета на его создание оценены в 13 млн руб. Также Эдуард Хайруллин пояснил, что в планах у бюджета нет доходов от платы за услуги велопроката, есть только расходы.

Заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов отметил, что информации недостаточно. «Нужны дополнительные пояснения по организации велопроката, по определению плановых показателей и размера платы за услуги велопроката», — заявил Максим Спиридонов. Кроме того, он отметил, что в проекте отсутствует обоснование неограниченного срока действия расходного обязательства для городского бюджета.

«Такая схема не очень вписываться в логику бюджетных отношений. Хотелось бы проработать вопрос и более взвешенно подходить к созданию велосипедной инфраструктуры», — прокомментировал инициативу администрации Сергей Захаров, отметив, что городской бюджет может просто создавать условия для развития частного проката велосипедов и электросамокатов.

Однако в итоге пермская городская дума приняла проект в первом чтении, повторное рассмотрение запланировано в апреле.

Полигоны для временного хранения снега

Также Пермская городская дума поддержала инициативу депутата Владимира Плотникова о создании в Перми временных площадок для хранения снега.

По словам Владимира Плотникова, депутаты на рабочей группе по контролю за содержанием дорог и улиц Перми в зимний период остались недовольны несвоевременным вывозом снега на полигоны.

«В городе действуют четыре полигона и после снегопада они не справляются с приёмкой снега, — отметил Владимир Плотников. — Подрядчики стоят в очереди, чтобы вывезти снег». Также, по мнению депутата, строительство на ул. Промышленной ещё одного полигона не решит проблемы.

Поэтому Плотников предложил проработать администрации города вопрос о площадках для временного хранения снега с последующим вывозом его на основные полигоны.

Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов отметил, что проблемы подрядчиков возникли в том числе и из-за резкого роста цен на проведение работ по заключённым ранее контрактам.

«Затраты на производство работ растут и растут не сопоставимо с ростом стоимости контрактов, — отметил Филиппов. — Для того чтобы стимулировать подрядчика, есть кнут и пряник. И в данной ситуации кажется, что необходимо подумать над пряником. В рамках заключённых контрактов можно увеличить стоимость работ до 10%».

При этом Александр Филиппов отметил, что вопрос об увеличении стоимости работ в рамках заключённых контрактов — это тема для обсуждений и дискуссий.

Сергей Захаров поддержал предложение Александра Филиппова. «Если пятилетние контракты имеют низкую стоимость оплаты, многие действительно не доживут», — заявил депутат.

На заседании Дмитрий Малютин отметил вклад районных администраций в решение важных для жителей Перми вопросов. «Наша цель сделать комфортным проживание в каждом районе Перми. Эта работа будет более эффективной, если учитывать территориальную специфику», — пояснил Дмитрий Малютин, предложив администрации Перми провести анализ конкурентных преимуществ каждого из районов. По его словам, на основе этого можно провести корректировку стратегических документов по развитию города. Дума предложение своего председателя поддержала.

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