Мария Сыропятова Если очень хочется, то можно Как в 2022 году мэрия Перми планирует застраивать территорию гимназии №33 Поделиться Поделиться Твитнуть

Примерное расположение нового корпуса школы №33

В 2022 году территорию гимназии №33 в Перми начнут активно застраивать: на земельном участке по адресу ул. Островского, 68 должен появиться новый корпус, а на месте действующего школьного стадиона по тому же адресу могут начать возводить частный спорткомплекс.

Летом 2021 года на заседании комиссии по землепользованию и застройке представители мэрии озвучили планы по переносу школьного стадиона и передаче земли физическому лицу. Источник «Нового компаньона» рассказал, что в планах городской администрации освоить земельный участок под стадионом гимназии с помощью механизма муниципально-частного партнёрства. Для этого мэрия предложила перевести данную территорию в зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). В департаменте градостроительства и архитектуры мэрии Перми пояснили, что пока процедура по смене зонирования не завершена.

В мэрии также рассказали, что на сегодня участок никому не передан. При этом гимназией №33 подано заявление о прекращении постоянного (бессрочного) права пользования на земельный участок.

Директор гимназии №33 Нина Мельчакова отказалась комментировать ситуацию вокруг стадиона, сославшись на то, что не может влиять на решения.

«Земля школе не принадлежит, она передана в пользование учредителем», — пояснила Нина Мельчакова и порекомендовала обратиться в департамент образования мэрии Перми.

В администрации не ответили на прямой вопрос «Нового компаньона», планируется ли строительство частного спорткомплекса на месте школьного стадиона.

Хватит ли земли под школу?

Основной участок гимназии №33 — 22,2 тыс. кв.м., стадион занимает ещё 5,4 тыс. кв.м. Таким образом, общая площадь территории учебного заведения по кадастровой карте сейчас — 27,6 тыс кв.м.

«По местным нормативам на каждого учащегося в зоне СТН-В, где находится гимназия, должно приходится по 25 кв.м. школьной территории, — отмечает Почетный архитектор России Игорь Луговой. — Получается, что сейчас в гимназии 33 может учиться 1 104 школьника. Но если у школы забрать территорию стадиона, то норматив по обеспеченности земельным участком не будет соблюдён. А в гимназии смогут учиться только 880 учащихся, в то время как уже сейчас там учится 1 290 школьников».

По мнению Игоря Лугового, новый корпус строить нужно, но непонятно, почему необходимо забирать у школы участок действующего стадиона, который предназначен «под школу». Для сравнения: под новую школу в ЖК «Арсенал» в той же зоне СТН-В с 1 225 учащимися выделен участок в 30,6 тыс кв.м. Это соответствует нормативу в 25 кв.м. на одного школьника.

Другой эксперт, пожелавший остаться неизвестным, обратил внимание, что из-за несоответствия местным градостроительным нормативам у нового корпуса гимназии могут возникнуть проблемы с прохождением госэкспертизы.

Проектная мощность нового корпуса по техническому заданию — 825 учащихся. По данным одного из источников «Нового компаньона», действующий корпус гимназии рассчитан на 713 школьников. Таким образом, планируемое число учащихся в гимназии №33 после введения в эксплуатацию нового корпуса должно составить 1 тыс. 538 школьников.

«Если исходить из проектируемого количества учащихся в гимназии более 1,5 тыс человек, то на одного учащегося должно приходиться минимум 18 кв.м. школьной территории, — отмечает заместитель директора по архитектуре и градостроительству института «ПИРС», заслуженный строитель России Юрий Чадов, ссылаясь на нормы федерального СП 251.1325800.2016. — Расчёт показывает, что земельный участок под школу для 1 тыс. 538 учащихся должен быть 27 тыс. 628 кв.м. Получается, что если у гимназии №33 забрать участок под стадионом, то нужно будет обязательно возместить его размер за счёт близлежащих территорий». При этом, по мнению Юрия Чадова, если норматив не будет выполнен, то городские власти даже не должны разрешить проектировать и строить новый корпус.

Игорь Луговой отказался обсуждать возможность «добавления» к территории школы дополнительных муниципальных земельных участков. «Мы не можем этого домысливать, поскольку территория школы ограничена красными линиями улично-дорожной сети», — отметил Луговой.

Ещё один эксперт по градостроительству, пояснил, что, если администрация Перми будет не против, то передать школе расположенные рядом муниципальные земельные участки не представляет особой сложности. При этом, проектировщикам нового корпуса нужно это сделать до прохождения госэкспертизы проекта.

В мэрии Перми «Новому компаньону» ответили, что «площадь земельного участка для размещения нового корпуса гимназии № 33 признана достаточной». Там ссылаются на то, что нормативы обеспеченности учащихся площадью варьируются в зависимости от расположения учебных заведений: «В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 №60, существуют дополнительные условия для сокращения общих нормативов в условиях плотной застройки». Также в мэрии Перми говорят, что старый корпус гимназии будет сохранён, а «содержание образовательных программ и ступеней обучения являются прерогативой руководства школы и будут определены позже».

Хватит ли земли под стадион?

В техническом задании конкурсной документации по новому корпусу гимназии №33 сказано, что на территории гимназии должны быть размещены объекты. Среди них футбольное поле, полоса препятствий и беговые дорожки с резиновым покрытием, площадка для игр в волейбол и баскетбол, зона для общефизической подготовки с тренажерами и турниками, прыжковая яма с полосой разбега не менее 100 м, а также территории для отдыха.

В первоначальной версии конкурсной документации, опубликованной в декабре 2021 года, в качестве проектного решения была указана школа в микрорайоне Сайгатский города Чайковского. Размеры и конфигурация этого проекта исключает возможность переноса стадиона гимназии №33 в пределах основной территории школы (если не учитывать действующий стадион). 17 января 2022 года в конкурсную документацию были внесены изменения, из технического задания исключили упоминание конкретного проекта школы в микрорайоне Сайгатский.

Один из собеседников «Нового компаньона» пояснил, что это действие расширяет возможности проектировщиков, поскольку даёт внести изменения в проект или взять за основу другой. А значит больше вариантов по размещению различных элементов благоустройства, в том числе и спортивных.

Другой источник «Нового компаньона» сообщил, что один из вариантов размещения стадиона гимназии — территория между действующим корпусом и улицей Рабоче-крестьянской.

Официально в мэрии Перми ответили, что «расположение учебного корпуса и спортивной инфраструктуры образовательного учреждения будет решаться по итогам проектно — изыскательных работ».

А будет ли спорткомплекс?

Эксперты говорят, что необходимость смены зонирования любого земельного участка — существенное ограничение для инвесторов при «заходе» на территорию. Причина в том, что городская комиссия по землепользованию и застройке зачастую отказывает в смене зонирования частным лицам, если речь идёт о муниципальной земле.

«Одно дело, когда на земельном участке инициирует смену зонирования мэрия, а другое дело — частное лица, — отметил один из собеседников «Нового компаньона», объясняя логику потенциального инвестора в отношении школьного стадиона. — Поэтому с точки зрения того, кто будет брать участок, неинтересно его брать до смены зонирования». А вот уже после завершения смены зонирования мэрия Перми, как собственник земельного участка сможет заключить соглашение о его застройке спорткомплексом и передать его инвестору.

С начала 2021 года смена зонирования в Перми утверждается постановлением краевого правительства. Поэтому сейчас, до появления этого документа у края, есть возможность «завернуть» проект строительства спорткомплекса и оставить действующий стадион гимназии школьникам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.