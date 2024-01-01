Алёна Бронникова В Перми планируется реновация ещё одной территории в Камской долине Для этого на участке напротив ТРК «СпешиLove» снесут восемь объектов Поделиться Твитнуть

Приложение к приказу Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Пермского края опубликовало проект приказа о комплексном развитии ещё одной территории (КРТ), расположенноё в микрорайоне Камская долина Перми. Согласно документу, речь идёт о трёх несмежных участках через дорогу от ТРК «СпешиLove». Самый большой из них находится в квартале улиц Спешилова, Маршала Жукова и Короленко, ещё два небольших — вдоль ул. Маршала Жукова.

«Осуществить КРТ нежилой застройки несмежных территорий, расположенных в микрорайоне Камская долина Ленинского района Перми, общей площадью 14,29 га. Установить, что предельный срок реализации решения о КРТ нежилой застройки — девять лет со дня заключения договора о КРТ», — сообщается в проекте приказа.

Реализация решения о КРТ будет осуществляться по результатам торгов на право заключения соответствующего договора, если такой договор не будет заключён с правообладателями.

Для реновации участков планируется снести восемь объектов, попадающих в зону КРТ. В их числе склад на ул. Спешилова, 123, здание механической мастерской и баня на ул. Спешилова, 125, здание хозяйственно-технического обслуживания на ул. Маршала Жукова, 48, объекты незавершённого строительства на ул. Маршала Жукова, 50 и ул. Спешилова, 121, а также по согласованию с правообладателем сооружения электроэнергетики.

Среди основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны для реализации КРТ, указаны многоэтажная (высотность зданий до 14 этажей) и среднеэтажная (до восьми этажей) жилая застройка, детский сад или школа, поликлиника и стационар, гостиница (до 10 этажей), магазины, хранение и стоянка автотранспорта, деловое управление, ТЦ, банковское обслуживание и общепит.

Территория находится недалеко от строящегося по ул. Маршала Жукова, з/у 46 нового здания онкоцентра. Кроме того, рядом с ТРК «СпешиLove» на площадке картодрома в 12 га запланировано комплексное развитие территории. Девелопер «Железно» построит на этом участке 330 кв. м жилья и аквапарк, а картодром будет перенесён в Индустриальный район.





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