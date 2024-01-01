Алёна Бронникова В течение трёх лет на возведение онкоцентра в Прикамье направят 4,2 млрд рублей В рамках АИП предусмотрены средства на реализацию 29 объектов здравоохранения Поделиться Твитнуть

Из бюджета Пермского края в течение трёх лет планируется направить на строительство онкологического центра по ул. Маршала Жукова, з/у 46 в Перми 4,2 млрд руб. Об этом сообщается в проекте бюджета региона на 2025-2027 годы.

Всего в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) на ближайшую трёхлетку в бюджете предусмотрено 12,3 млрд руб. на строительство и реконструкцию 29 объектов здравоохранения. За рассматриваемый период планируется ввести в эксплуатацию 22 объекта, в том числе онкоцентр.

В следующем году на данные цели будет направлено 3,7 млрд руб., из них 2,1 млрд — на реализацию концессионного соглашения по строительству онкоцентра. В 2026 году будет выделено 4,7 млрд руб., из них 2,1 млрд на строительство онкоцентра, в 2027-м — 3,9 млрд руб.

В сентябре стало известно, что стоимость строительства нового онкологического центра в Перми в ценах четвёртого квартала 2022 года составила 21,09 млрд руб. Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства. Работы планируется завершить в 2026 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.