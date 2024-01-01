Появились подробности о строительстве пермского аквапарка в Камской долине Там же планируется возвести дома переменной этажности, школу и детсад Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено парком им. Горького

На этой неделе стали известны итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Камской долине. Застройкой будет заниматься компания «Железно».

В рамках КРТ девелопер намерен построить на площадке в 12 га по ул. Спешилова многофункциональный комплекс с аквапарком. В частности, там будет предусмотрена термальная зона, фудкорт, крытая и открытая части с бассейнами и аттракционами, аквагорками. Кроме этого, застройщик планирует оборудовать в этом месте фитнес-центр и уличный парк развлечений.

На площадке планируется строительство 330 тыс. кв. м жилья. Это будут многоквартирные дома переменной этажности. На свои деньги «Железно» построит школу и детсад на 1050 и 350 мест соответственно. В образовательном учреждении будет три спортзала, хореографический зал для танцев, аэробики и шейпинга. Также предусмотрен актовый зал с эстрадой на 550 зрительских мест, мастерские и выставочный зал.

Когда объекты социальной и транспортной инфраструктуры сдадут в эксплуатацию, то они будут переданы в управление городской администрации.

Напомним, на участке для КРТ в Камской долине, ограниченном улицами Спешилова и Маршала Жукова, планируют построить жильё, школу и детский сад. Кроме того, победитель торгов должен будет построить на ул. Спешилова аквапарк. В свою очередь на шоссе Космонавтов инвестор построит новый картодром.

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