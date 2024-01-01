Перенос картодрома в Перми пройдёт в два этапа Сначала построят новый спортобъект и только потом снесут старый Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В минимущества Прикамья «Новому компаньону» раскрыли подробности проекта переноса картодрома Перми из Камской долины на ш. Космонавтов и строительства жилого комплекса (до 20 этажей) на ул. Спешилова.

Как сообщили в ведомстве, мероприятие по переносу картодрома будет осуществляться в два этапа. На первом будет построена новая трасса (по современным требованиям) и только вторым этапом снесут существующий объект. В проекте договора о комплексном развитии территории (далее — КРТ) на застройщика будут возложены соответствующие обязательства.

Помимо строительства картодрома в проекте договора также предусматривается обязанность застройщика по строительству инфраструктурных объектов — детского сада на 350 мест, общеобразовательной школы на 1050 мест, многофункционального комплекса (гостиница, аквапарк с термальным комплексом, фитнес-центр, парк развлечений), улично-дорожной сети, а также объектов жилого назначения. В случае неисполнения обязанностей по строительству инфраструктурных объектов (в первую очередь объекта регионального значения — картодрома) проектом договора предусмотрено условие о его расторжении.

До настоящего времени использование территории Камской долины ограничивалось точечной застройкой вдоль ул. Спешилова. Наряду с существующими (перинатальный центр; федеральный научный медицинский центр; федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова) учреждениями здравоохранения, планируется построить онкологический диспансер; детский реабилитационный центр; межвузовский многофункциональный студенческий кампус.

Таким образом, территория «Камской долины» застроена преимущественно нежилыми зданиями, административными и инфраструктурными объектами.

Комплексное развитие территории «Камской долины» позволит развивать ее многофункционально, не ограничиваясь строительством только административных зданий, как это происходило до настоящего времени.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что минимущества Пермского края подготовило проект приказа о комплексном развитии территории (КРТ) двух земельных участков в Перми. Согласно опубликованному 27 апреля документу, речь идёт об участках в микрорайоне Камская долина и вдоль шоссе Космонавтов в Индустриальном районе общей площадью 73,06 га.

«Предельный срок реализации решения 15 лет со дня заключения договора о КРТ нежилой застройки. Реализация решения осуществляется по результатам торгов на право заключения договора о КРТ», — сообщается в документе.

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