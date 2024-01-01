Краевые власти подготовили проект о КРТ на участке под картодромом в Перми Под комплексное развитие попадают два участка общей площадью 73 га Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Минимущества Пермского края подготовило проект приказа о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки двух земельных участков в Перми. Согласно опубликованному 27 апреля документу, речь идёт об участках в микрорайоне Камская долина и вдоль шоссе Космонавтов в Индустриальном районе общей площадью 73,06 га.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

«Предельный срок реализации решения 15 лет со дня заключения договора о КРТ нежилой застройки. Реализация решения осуществляется по результатам торгов на право заключения договора о КРТ», — сообщается в документе.

Согласно приложениям к приказу, на земельном участке по ул. Спешилова, 90 и прилегающих к нему территориях, где планируется комплексное развитие, будут снесены 19 объектов. Основные виды разрешённого использования земельных участков в Камской долине: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка высотой до 20 и 8 этажей соответственно, под социальные объекты, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, магазины и пр. В Индустриальном районе: спорт, благоустройство, стоянка транспорта, улично-дорожная сеть, коммунальные услуги.

В октябре 2023 года депутаты Пермской городской думы приняли решение о безвозмездной передаче пяти земельных участков на ш. Космонавтов в краевую собственность площадью в 16 га. Территория будет передана Центру спортивной подготовки для строительства картодрома с трассой в 1,3 км. Работы будут вестись в два этапа. По словам главы минимущества Ларисы Ведерниковой, действующий картодром в Камской долине не отвечает необходимым требованиям. Участок, на котором он сейчас находится, планируется в дальнейшем использовать для КРТ.

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