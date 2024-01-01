Алёна Бронникова Официальное открытие новой точки «Дома Демидовых» в Перми запланировано в октябре Заведение откроется на улице Белинского Поделиться Твитнуть

Фото: "Дом Демидовых"

Архив ИД «Компаньон»

Основатели пермского проекта «Дом Демидовых» объявили дату официального открытия второго заведения в Перми. Как сообщили в кафе-пекарне «Новому компаньону», новое кафе начнёт работать в полную силу с 11 октября.

«Дом Демидовых" перестраивает бизнес и открывает новую точку в дополнение к уже существующей по ул. Ленина, 46а. Сегодня мы рады сообщить вам, что открываем проект по адресу: ул. Белинского, 6б. Новое кафе соединяет наши лучшие традиции. Полюбившиеся многим круассаны, слойку и ремесленный хлеб вы тоже сможете найти в новой точке», — рассказали авторы проекта.

Согласно анонсу, в меню нового заведения будут представлены топовые блюда «Дома Демидовых» и обновлённая линейка десертов. Кафе на ул. Ленина в данный момент закрыто по причине конфликта с собственником коммунальных сетей, о котором ранее писал «Новый компаньон». Сейчас точка в историческом особняке работает как магазин, в формате to go.

Помимо этого, пекарский и кондитерский цеха и кухня были перевезены на площадку «Тенториума» по ул. Встречной, 37. С комплексом заключили договор на аренду производственных помещений, и в начале августа там открылась столовая для гостей термального комплекса.

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