Алёна Бронникова В отношении трёх домов в Перми введён режим повышенной готовности Состояние аварийных зданий ухудшилось Поделиться Твитнуть

ул. Генерала Наумова, 15

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Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении режима повышенной готовности в отношении трёх аварийных домов в Дзержинском, Орджоникидзевском и Кировском районах Перми. Как сообщает администрация, на заседании комиссии 3 октября главы районных администраций рассказали об ухудшении технического состояния зданий.

Речь идёт об аварийном доме на ул. Генерала Наумова, 15, где в сентябре обрушился потолок. А также о домах на ул. Юнг Прикамья, 25 и ул. Портовой, 25.

Введение режима функционирования «Повышенная готовность» предполагает дополнительные меры по защите жителей от ЧС. Комиссия поручила управляющим компаниям проводить ежедневный мониторинг несущих конструкций объектов, а управлению жилищных отношений Перми — принять меры по расселению домов.

На расселение планируется выделить средства из муниципального и краевого бюджетов. В совокупности расселению подлежит 31 помещение.

Отмечается, что в целях безопасности жители указанных домов могут обратиться в МФЦ для возможности получить временное жильё манёвренного фонда. Подробности о предоставлении услуги опубликованы на сайте горадминистрации. Консультацию по вопросам расселения можно получить в управлении жилищных отношений на ул. Горького, 18 и по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59.

В конце мая власти Перми приняли решение о введении режима повышенной готовности и расселении двух аварийных домов по ул. Танкистов, 37 и Репина, 3.

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