Алёна Бронникова Пермский аэропорт обжаловал взыскание 256 тысяч рублей в пользу «России» Авиакомпания требует компенсировать убытки за выкатившийся турецкий самолёт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Международный аэропорт Пермь» подало апелляционную жалобу на решение краевого арбитражного суда по иску авиакомпании «Россия». Документ зарегистрирован в картотеке 2 октября.

Напомним, авиакомпания обратилась в суд с иском к пермскому аэропорту для компенсации понесённых убытков после инцидента 22 сентября 2023 года. Тогда в Перми нештатно приземлился самолёт авиакомпании Turkish Airlines из Антальи. Он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, никто не пострадал, но аэропорт закрыли на несколько часов.

В связи с этим борт «России», летевший в Пермь из Санкт-Петербурга, был вынужден приземлиться в Ижевске. В итоге компания понесла убытки из-за невыполнения ответчиком обязательства по приёму самолёта. В аэропорту с иском не согласились, считая, что во всём виноват турецкий перевозчик.

В споре турецкая авиакомпания встала на сторону аэропорта, по её мнению, причинно-следственная связь между понесёнными убытками и оказанием ответчиком услуг аэропорта по заключённому соглашению не доказана. В августе суд частично удовлетворил иск «России», снизив размер компенсации на 4,7 тыс. руб. В итоге с аэропорта взыскали 256,2 тыс. руб.

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