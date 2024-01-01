Алёна Бронникова
Пермский аэропорт обжаловал взыскание 256 тысяч рублей в пользу «России»
Авиакомпания требует компенсировать убытки за выкатившийся турецкий самолёт
АО «Международный аэропорт Пермь» подало апелляционную жалобу на решение краевого арбитражного суда по иску авиакомпании «Россия». Документ зарегистрирован в картотеке 2 октября.
Напомним, авиакомпания обратилась в суд с иском к пермскому аэропорту для компенсации понесённых убытков после инцидента 22 сентября 2023 года. Тогда в Перми нештатно приземлился самолёт авиакомпании Turkish Airlines из Антальи. Он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, никто не пострадал, но аэропорт закрыли на несколько часов.
В связи с этим борт «России», летевший в Пермь из Санкт-Петербурга, был вынужден приземлиться в Ижевске. В итоге компания понесла убытки из-за невыполнения ответчиком обязательства по приёму самолёта. В аэропорту с иском не согласились, считая, что во всём виноват турецкий перевозчик.
В споре турецкая авиакомпания встала на сторону аэропорта, по её мнению, причинно-следственная связь между понесёнными убытками и оказанием ответчиком услуг аэропорта по заключённому соглашению не доказана. В августе суд частично удовлетворил иск «России», снизив размер компенсации на 4,7 тыс. руб. В итоге с аэропорта взыскали 256,2 тыс. руб.
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