Алёна Бронникова Turkish Airlines вступились за аэропорт Перми в споре с авиакомпанией «Россия» Требования к аэропорту были удовлетворены частично Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В споре авиакомпании «Россия» с АО «Международный аэропорт Пермь» компания Turkish Airlines, выступающая в роли третьего лица, поддержала сторону аэропорта. Как следует из полного текста решения Арбитражного суда Пермского края, опубликованного в картотеке арбитражных дел, в отзыве на иск Turkish Airlines выразили мнение, что требования «России» удовлетворению не подлежат.

По мнению третьего лица, истцом не доказана причинно-следственная связь между понесёнными убытками и оказанием ответчиком услуг аэропорта по заключённому соглашению. Компания ссылается также на действующее законодательство, согласно которому окончательное решение о посадке принимает командир воздушного судна.

«Командир воздушного судна истца имел право принять решение о посадке воздушного судна в аэропорту Перми, что не вызвало бы необходимости истца нести дополнительные расходы, связанные с направлением воздушного судна на запасной аэродром в Ижевске. Третье лицо также несогласно с доводами истца о том, что выкат воздушного судна третьего лица является нарушением обязательства контрагента», - сообщается в документе.

Ответчик в свою очередь тоже высказался об отсутствии причинно-следственной связи, указал, что выкат самолёта «Турецких авиалиний» за пределы ВПП является обстоятельством непреодолимой силы, а также сообщил, что не получал запрос от истца на разрешение посадки в условиях закрытия аэропорта.

Кроме того, организация не согласилась с размером убытков, поскольку, в соответствии с правилами, перевозчик обеспечивает пассажиров прохладительными напитками в случае ожидания отправления рейса более двух часов, но в том случае задержка составила 1 ч 52 мин. А также 117,1 тыс. руб., связанные с наземным обслуживанием в аэропорту Ижевска, считает неподтверждёнными ввиду отсутствия подписи соответствующего акта с обеих сторон.

Иск авиакомпании «Россия» к аэропорту Перми поступил в арбитражный суд в июне. Перевозчик потребовал взыскать с ответчика 260,9 тыс. руб. за понесённые вследствие инцидента 22 сентября 2023 года убытки. Тогда самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Антальи, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 50 м. Обошлось без пострадавших, но аэропорт закрыли на несколько часов.

В это время борт «России», летевший из Санкт-Петербурга в Пермь, вынужден был приземлиться в Ижевске. В итоге компания понесла убытки из-за невыполнения аэропортом обязательства по приёму самолёта. Результаты расследования инцидента официально не обнародовались, известно, что на момент посадки коэффициент сцепления ВПП соответствовал нормативному.

Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу, что выкатывание самолёта за пределы ВПП нельзя отнести к чрезвычайным и непредотвратимым силам, а довод относительно возможности КВС запросить разрешение на посадку в условиях закрытия аэропорта — не принял, поскольку при получении информации о технической неготовности аэродрома назначения, делающей невозможным безопасную посадку, командир может выбрать запасной аэродром в соответствии с федеральными авиационными правилами.

«Более того, взлётно-посадочная полоса в аэропорту Перми была закрыта, что явилось необходимой и достаточной причиной понесённых истцом расходов. Факт нереализации командиром ВС права на посадку в условиях закрытого аэропорта не делает истца ответственным за понесённые им расходы, а решение командира ВС об уходе на запасной аэродром не является причиной понесённых убытков», - отмечает судья.

При этом суд согласился с ответчиком в части убытков в результате предоставления напитков пассажирам. Таким образом, сумма взыскиваемой суммы убытков уменьшилась на 4,7 тыс. — до 256,2 тыс. руб.

Ответчик может обжаловать решение в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

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