На борту выкатившегося в Перми за пределы полосы самолёта находилось 24 ребёнка Всего на рейс зарегистрировалось 174 человека Поделиться Твитнуть

Уральская транспортная прокуратура

На борту выкатившегося за пределы взлётно-посадочной полосы пермского аэропорта самолёта находилось 174 пассажира, включая 26 детей и 7 членов экипажа, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сегодня, 22 сентября, самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс ТК 3964 по маршруту Анталья—Пермь, выкатился на 50 метров за пределы ВПП.

Как ранее уточнял «Новый компаньон», в результате происшествия никто не пострадал.

После инцидента аэродром был временно закрыт на приём и отправление воздушных судов.

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