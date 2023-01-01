Елена Синица В Перми самолёт из Антальи при посадке выкатился за пределы полосы Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 22 сентября, самолёт Анталья—Пермь выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщают очевидцы в своих социальных сетях.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе пермского аэропорта, речь идёт о рейсе TK 3964.

«Пострадавших нет, все пассажиры доставлены в аэровокзал», — говорят в пресс-службе.

О причинах произошедшего не сообщается. На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на приём и отправление воздушных судов.





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