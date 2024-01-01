«Россия» отсудила у аэропорта Перми 256 тысяч рублей Суд снизил размер компенсации всего на 4,7 тысячи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск авиакомпании «Россия» к АО «Международный аэропорт Пермь» (МАП) и взыскал с предприятия 256,248 тыс. руб. (авиаперевозчик требовал возместить убытки в размере 260,988 тыс. руб.). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в арбитраже с 6 августа рассматривался иск авиакомпании «Россия» к аэропорту Перми. Перевозчик считал, что «Россия» понесла убытки после инцидента 22 сентября 2023 года. Тогда в Перми нештатно приземлился самолёт авиакомпании Turkish Airlines из Антальи. Он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 50 м. Никто не пострадал, но аэропорт закрыли на несколько часов. В связи с этим борт «России», выполнявший рейс Санкт-Петербург—Пермь, вынужден был приземлиться в Ижевске. В итоге компания понесла убытки из-за невыполнения ответчиком обязательства по приёму самолёта, и хотела их возместить. В аэропорту с иском не соглашались, считая, что во всём виноват турецкий перевозчик.

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