Аэропорт Перми могут обязать выплатить 260 тысяч за выкатившийся турецкий самолёт Убытки через суд пытается компенсировать авиакомпания «Россия» Поделиться Твитнуть

Уральская транспортная прокуратура

В Арбитражном суде Пермского края 6 августа начнётся рассмотрение иска авиакомпании «Россия» к аэропорту Перми. Перевозчик хочет взыскать с ответчика 260 988 руб. 32 коп. за убытки, которые понесла «Россия» после инцидента 22 сентября 2023 года. В качестве третьего лица к участию в деле привлечено представительство АО «Тюрк Хава Йоллары» (Турецкие авиалинии) в Москве. Заседание пройдёт с использованием видеоконференцсвязи. Информация опубликована в картотеке суда.

Напомним, 22 сентября прошлого года в аэропорту Перми произошёл инцидент с нештатным приземлением воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс ТК 3964 по маршруту Анталья—Пермь. Самолёт Boing-737 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 50 м. На борту самолёта находилось 174 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал, но аэропорт закрыли на несколько часов.

Как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», пока аэропорт был закрыт, борт «России», выполнявший рейс Санкт-Петербург—Пермь, вынужден был приземлиться в Ижевске. В итоге компания понесла убытки из-за невыполнения ответчиком обязательства по приёму самолёта и теперь хочет их возместить. В аэропорту с иском не согласны, считая, что во всём виноват турецкий перевозчик.

Результаты расследования инцидента с самолётом «Турецких авиалиний» официально не обнародовались. На момент посадки коэффициент сцепления ВПП соответствовал нормативному для выполнения посадки. Ранее источники говорили, что причиной ЧП стало то, что Boeing 737 коснулся полосы за пределами зоны точного приземления примерно на 300 м. При этом экипаж по какой-то причине не применил систему торможения, а только включил реверс.

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