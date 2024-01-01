Алёна Бронникова В Пермь зашёл российский бренд женской одежды 2MOOD Магазин открылся в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ТРЦ "Планета"

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в городе магазин российского бренда женской одежды 2MOOD. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«В торгово-развлекательном центре 1 октября состоялось открытие первого в Перми магазина российского бренда женской одежды, обуви и аксессуаров 2MOOD. Бренд делает ставку на капсульные коллекции, модели из которых можно легко комбинировать между собой», — отмечают в ТРЦ.

Магазин расположился на первом этаже, недалеко от открывшегося летом Woolrich. Занимаемая площадь составила 133 кв. м.

Бренд основан в 2017 году. Под этой маркой продаётся женская одежда, обувь и аксессуары. В 11 городах России представлены более 20 магазинов.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Планета» до конца года уфимская ресторанная группа Trend планирует открыть ещё одно заведение. «Август бистро» запустят на площадке в центральном атриуме, на площади более 300 кв. м.

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