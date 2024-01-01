В Перми открылся первый магазин американского бренда Woolrich Он заработал в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

магазин Woolrich / фото: ТРЦ "Планета"

В среду, 17 июля, в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в городе магазин американского бренда Woolrich. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Бренд основан в 1830 году и уже почти два века производит тёплую одежду для активного отдыха в высоком качестве. Под этой маркой сейчас продаётся мужская, женская и детская одежда, обувь и аксессуары в стиле casual. Больше всего бренд известен своими износостойкими куртками, сочетающими в себе экологически чистые материалы, продуманные детали и инновационные технологии.

Магазин расположился на первом этаже и занимает площадь 94 кв. м.

Ранее сообщалось, что 3 июля в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся третий в Перми мини-маркета продуктового ретейлера из Екатеринбурга «Жизньмарт». Магазин формата мини расположился на первом этаже напротив гипермаркета «Лента». Площадь нового отдела составляет 44,4 кв. м.

Напомним, общая площадь ТРЦ «Планета» — 150 000 кв. м, а сдаваемая в аренду — 83 105 кв. м.

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